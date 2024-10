Bologna com’era: il rogo delle carte da gioco (Di martedì 29 ottobre 2024) Visti gli scarsi risultati ottenuti nella ’caccia’ ai giocatori d’azzardo, il Comune scelse un’altra soluzione: permettere il gioco d’azzardo in spazi appositi (le baratterie) e sotto la responsabilità del barattiere a fronte del pagamento al Comune stesso di una quota mensile: in altre parole, una bisca clandestina, ma riconosciuta dal Comune che ne traeva un vantaggio finanziario. Successivamente apparvero le carte da gioco (foto) simili a quelle che utilizziamo ai nostri giorni. Le cronache ci ricordano l’episodio del 1423 che vide S. Bernardino da Siena ottenere il rogo delle carte da gioco dopo una infervorata predica. Nel Settecento i giochi d’azzardo e di società divennero più numerosi, più sofisticati a partire dai Tarocchi. Vi fu anche chi ottenne grande successo stampando un libro che elencava i tipi di gioco e le loro regole di svolgimento.(segue) Marco Poli Ilrestodelcarlino.it - Bologna com’era: il rogo delle carte da gioco Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Visti gli scarsi risultati ottenuti nella ’caccia’ ai giocatori d’azzardo, il Comune scelse un’altra soluzione: permettere ild’azzardo in spazi appositi (le baratterie) e sotto la responsabilità del barattiere a fronte del pagamento al Comune stesso di una quota mensile: in altre parole, una bisca clandestina, ma riconosciuta dal Comune che ne traeva un vantaggio finanziario. Successivamente apparvero leda(foto) simili a quelle che utilizziamo ai nostri giorni. Le cronache ci ricordano l’episodio del 1423 che vide S. Bernardino da Siena ottenere ildadopo una infervorata predica. Nel Settecento i giochi d’azzardo e di società divennero più numerosi, più sofisticati a partire dai Tarocchi. Vi fu anche chi ottenne grande successo stampando un libro che elencava i tipi die le loro regole di svolgimento.(segue) Marco Poli

