Beppe Grillo sullo scontro con Conte: “Si muore più traditi dalle pecore che sbranati dal lupo (Di martedì 29 ottobre 2024) All’indomani del voto regionale in Liguria, dove il centrosinistra ha subito una sonora sconfitta anche per colpa del crollo del M5S, Beppe Grillo torna a picchiare duro contro ormai il suo arci rivale Giuseppe Conte. Il fondatore del Movimento non è andato nemmeno a votare, tanto per far capire che aria si respira tra i pentastellati. Grillo pubblica un post nelle storie temporanee di Whatsapp. E il suo riferimento all’ex premier appare chiaro.Leggi anche: Grillo furioso con Conte: “Dovevo lasciarlo al banchetto”, ma nel M5S gli dicono: “Tu non c’eri mai” Il post di Beppe Grillo contro Conte “Si muore più traditi dalle pecore, che sbranati dal lupo“, scrive Beppe Grillo sui social. Il riferimento a Giuseppe Conte è scontato, anche se il nome dell’attuale leder del M5S non viene mai citato. Thesocialpost.it - Beppe Grillo sullo scontro con Conte: “Si muore più traditi dalle pecore che sbranati dal lupo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 29 ottobre 2024) All’indomani del voto regionale in Liguria, dove il centrosinistra ha subito una sonora sconfitta anche per colpa del crollo del M5S,torna a picchiare duro contro ormai il suo arci rivale Giuseppe. Il fondatore del Movimento non è andato nemmeno a votare, tanto per far capire che aria si respira tra i pentastellati.pubblica un post nelle storie temporanee di Whatsapp. E il suo riferimento all’ex premier appare chiaro.Leggi anche:furioso con: “Dovevo lasciarlo al banchetto”, ma nel M5S gli dicono: “Tu non c’eri mai” Il post dicontro“Sipiù, chedal“, scrivesui social. Il riferimento a Giuseppeè scontato, anche se il nome dell’attuale leder del M5S non viene mai citato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

M5S - Beppe Grillo : “Si muore più traditi dalle pecore che sbranati dal lupo”

(Lapresse.it)

“Si muore più traditi dalle pecore che sbranati dal lupo”. Con queste parole, Beppe Grillo commenta nelle storie di WhatsApp la fotografia di un lupo. La frase è attribuita a un ‘autore sconosciuto’ ed è facile cogliere un riferimento alla guerra ...

Beppe Grillo non è andato a votare per le regionali in Liguria

(Quotidiano.net)

Beppe Grillo non ha votato per queste regionali 2024. Lo ha confermato il presidente del seggio di Sant'Ilario (la località di Genova dove il comico risiede). Grillo non si è presentato alle urne né ieri né oggi. A ora, con 981 sezioni scrutinate, ...

Beppe Grillo contro Giuseppe Conte dopo il flop del M5S in Liguria: "Pecore" e "lupo", l'attacco su WhatsApp

(notizie.virgilio.it)

Beppe Grillo attacca Giuseppe Conte dopo il risultato negativo del M5S in Liguria: la storia WhatsApp del comico ...

M5S, Grillo: il lupo sbrana, la pecora tradisce

(rainews.it)

"Si muore più traditi dalle pecore, che sbranati dal lupo". Così Beppe Grillo in un post nelle 'storie' contemporanee di Whatsapp, all'indomani del voto in Liguria, negativo per i Pentastellati, e men ...

M5S, il segnale di Grillo dopo la scoppola in Liguria: “Traditi dalle pecore si muore”

(iltempo.it)

Marco Bucci è eletto presidente della Regione Liguria per il centrodestra con 291.093 voti e una percentuale del 48,77%. Andrea Orlando, ex ...

Tonfo M5s in Liguria, Conte: «Risultato sotto le aspettative». Grillo: «Si muore più traditi dalle pecore che sbranati dal lupo»

(editorialedomani.it)

Il fondatore, in rotta con l’ex premier, posta una storia su Whatsapp in cui condivide il suo commento alle regionali liguri, finite malissimo per il Movimento. Il garante non sarebbe nemmeno andato a ...