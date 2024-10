Balotelli torna in Serie A, ufficiale l’accordo con il Genoa: “Vedrete se ho il fuoco dentro” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mario Balotelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante italiano, 34 anni, ha firmato il contratto che lo legherà al Grifone fino a giugno 2025. Balotelli torna in Italia dopo quattro anni: la sua ultima squadra era stata il Monza, prima aveva vestito le maglie di Inter, Milan e Brescia. In carriera SuperMario ha vinto nove titoli con le squadre di appartenenza, laureandosi, con la Nazionale italiana, capocannoniere e vice campione all’Europeo 2012. “Benvenuto a Genova, Super Mario”, ha scritto sui propri profili social il club rossoblù. “Sinceramente non ho molta voglia di parlare, ma di giocare. Spero che sarò pronto presto”, sono state le sue prime parole da nuovo attaccante del Genoa, “se ho il fuoco dentro? Lo Vedrete”. Balotelli torna in Serie A, ufficiale l’accordo con il Genoa: “Vedrete se ho il fuoco dentro” Seriea24. .com - Balotelli torna in Serie A, ufficiale l’accordo con il Genoa: “Vedrete se ho il fuoco dentro” Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Marioè ufficialmente un nuovo giocatore del. L’attaccante italiano, 34 anni, ha firmato il contratto che lo legherà al Grifone fino a giugno 2025.in Italia dopo quattro anni: la sua ultima squadra era stata il Monza, prima aveva vestito le maglie di Inter, Milan e Brescia. In carriera SuperMario ha vinto nove titoli con le squadre di appartenenza, laureandosi, con la Nazionale italiana, capocannoniere e vice campione all’Europeo 2012. “Benvenuto a Genova, Super Mario”, ha scritto sui propri profili social il club rossoblù. “Sinceramente non ho molta voglia di parlare, ma di giocare. Spero che sarò pronto presto”, sono state le sue prime parole da nuovo attaccante del, “se ho il? Lo”.inA,con il: “se ho ila24.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

‘Super Mario’ Balotelli torna in Italia

(Justcalcio.com)

2024-10-28 19:10:53 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Dopo diversi anni “fuori circolazione” in cui ha trascorso del tempo in Turchia o in Svizzera, “Super Mario” ...

Genoa - Balotelli ritorna Super Mario : i simpatici contenuti social del club

(Golssip.it)

Il Grifone ha annunciato con una nota e con vari contenuti social l'arrivo dell'attaccante ex Inter e Milan

Balotelli torna in Serie A, ufficiale l'accordo con il Genoa: "Vedrete se ho il fuoco dentro"

(msn.com)

?? Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante italiano, nato a Palermo il 12/09/1990, ha firmato il contratto con il suo nuovo club. In ...

Balotelli al Genoa ora è ufficiale, il bomber torna in Serie A dopo 4 anni

(msn.com)

È arrivata anche l'ufficialità, Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa. Il centravanti italiano torna in Serie A quattro ...

Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa: il ritorno in Serie A celebrato con un video da brividi

(msn.com)

Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa. Ufficiale l'ingaggio dell'attaccante che dopo quattro anni torna in Serie A ...

Mario Balotelli torna in Serie A: ufficiale l'approdo al Genoa

(90min.com)

Mario Balotelli torna in Serie A e lo fa grazie al Genoa che, già da tempo, stava valutando la possibilità di ingaggiare l'esperto attaccante per risolvere i problemi emersi nel reparto avanzato della ...