Ilrestodelcarlino.it - ‘Autunno fuori dal comune’. Visite alle bellezze del territorio

(Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo il grande successo delle prime due edizioni, tornadal, la campagna di turismo di prossimità per scoprire le tanteche ci circondano e promuovere esperienze ‘a due passi da casa’ tra Bologna e Modena. L’iniziativa è promossa dalturistico Bologna-Modena con i rispettivi Comuni, in collaborazione con eXtraBO e ModenaTur, a cui si affianca il supporto della Regione Emilia-Romagna e di Confcommercio-Ascom per il filone bolognese, per valorizzare il patrimonio locale, incentivando le persone a uscire dai centri storici per scoprire o riscoprire luoghi poco conosciuti. Saranno diciotto – dieci nel bolognese e otto nel modenese – le esperienze disponibili durante i quattro weekend dal 9 novembre al primo di dicembre.