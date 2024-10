Aurora, trauma cranico compatibile con la caduta. Il 30 ottobre l’udienza di convalida del fermo (Di martedì 29 ottobre 2024) Si svolgerà nella mattinata del 30 ottobre davanti al gip del tribunale dei Minori l’udienza di convalida del fermo eseguito il 28 ottobre del 15enne accusato di omicidio volontario nei confronti della 13enne Aurora Tila, morta dopo un volo di circa 10 metri dal terrazzo di un balcone all’ottavo Ilpiacenza.it - Aurora, trauma cranico compatibile con la caduta. Il 30 ottobre l’udienza di convalida del fermo Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si svolgerà nella mattinata del 30davanti al gip del tribunale dei Minoridideleseguito il 28del 15enne accusato di omicidio volontario nei confronti della 13enneTila, morta dopo un volo di circa 10 metri dal terrazzo di un balcone all’ottavo

Alla notizia del fermo disposto ieri pomeriggio per il fidanzato 15enne di Aurora, la 13enne precipitata dall'ottavo piano del palazzo in cui abitava a Piacenza la mattina del 25 ottobre, la famiglia ...

Il trauma cranico ravvisato sul corpo della ragazzina 13enne precipitata dal tetto di un palazzo a Piacenza sarebbe compatibile con un trauma da ...

L'esito dell'autopsia sul corpo di Aurora, la 13enne morta il 25 ottobre a Piacenza dopo essere precipitata dal palazzo dove viveva, potrebbe fare luce su cosa sia davvero ...

La 13enne è morta precipitando dall'ottavo piano del palazzo in cui abitava, ma per gli inquirenti non si tratterebbe di un incidente. Indagato per omicidio volontario il fidanzatino, sul quale spunta ...