Oasport.it - Andrea Soncin: “L’Italia dimostra un livello elevato, che prestazione contro le campionesse del mondo”

(Di martedì 29 ottobre 2024)ha pareggiato con la Spagna per 1-1 nell’amichevole andata in scena allo Stadio Menti di Vicenza. La nostra Nazionale di calcio femminile ha tenuto testa alledel, portando a casa un ottimo risultato di fronte a una bella cornice di pubblico. Le Furie Rosse sono passate in vantaggio all’86mo minuto con Redondo, ma un paio di minuti più tardi Beccari ha trovato la via del gol su assist di Giugliano. Il CTha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “C’è un qualcosa di magico, sono quasi emozionato perché le ragazze regalano emozioni. Stiamo facendo un percorso che richiede tempo e fiducia, richiede relazioni e connessioni che fanno la differenza, permettono alle ragazze di esprimersi al meglio e fare prestazioni come quelle di questa seraledel