Alluvione, centro, scuola: la giunta incontra i cittadini per spiegare i progetti (Di martedì 29 ottobre 2024) Operazione trasparenza a Fontanelice. Il municipio guidato dal sindaco Gabriele Meluzzi ha fatto partire qualche giorno fa l’iniziativa ‘Facciamo il Punto’, una serie di incontri pubblici ideati per rendicontare alla cittadinanza l’attività dell’amministrazione. La modalità migliore per informare la comunità e condividere con le persone i percorsi ed i progetti in rampa di lancio. L’obiettivo? Aumentare il senso di consapevolezza sullo sviluppo del patrimonio collettivo e sullo stato di avanzamento delle varie iniziative locali. Gli appuntamenti sono in calendario l’ultimo lunedì del mese, a cadenza bimestrale, nella sala del consiglio comunale dalle ore 20 alle 22. Nel primo faccia a faccia tra la giunta comunale e la popolazione, andato in scena ieri, si è parlato a lungo degli interventi di emergenza messi in campo dall’ente dopo il maltempo delle scorse settimane. Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, centro, scuola: la giunta incontra i cittadini per spiegare i progetti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Operazione trasparenza a Fontanelice. Il municipio guidato dal sindaco Gabriele Meluzzi ha fatto partire qualche giorno fa l’iniziativa ‘Facciamo il Punto’, una serie di incontri pubblici ideati per rendicontare alla cittadinanza l’attività dell’amministrazione. La modalità migliore per informare la comunità e condividere con le persone i percorsi ed iin rampa di lancio. L’obiettivo? Aumentare il senso di consapevolezza sullo sviluppo del patrimonio collettivo e sullo stato di avanzamento delle varie iniziative locali. Gli appuntamenti sono in calendario l’ultimo lunedì del mese, a cadenza bimestrale, nella sala del consiglio comunale dalle ore 20 alle 22. Nel primo faccia a faccia tra lacomunale e la popolazione, andato in scena ieri, si è parlato a lungo degli interventi di emergenza messi in campo dall’ente dopo il maltempo delle scorse settimane.

