Allarme fornelli a gas: il pericolo biossido d’azoto (Di martedì 29 ottobre 2024) Secondo uno studio dell’Università Jaume I, Spagna, in Italia sono 12.706 le morti premature causate dal biossido di azoto (NO2) emesso dai fornelli a gas, molto più che in qualsiasi altro paese europeo. Le vite in Italia si accorciano, in media, di poco meno di un anno. I ricercatori spagnoli hanno scoperto che, le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità vengono regolarmente violate nelle case di 14 paesi europei quando l’inquinamento di fondo si combina con i fumi delle cucine a gas durante il normale uso giornaliero. Gli Stati più colpiti sono Italia, Polonia, Romania, Francia e Regno Unito, dove le famiglie cucinano di più con il gas e l’inquinamento è più grave nelle case con scarsa ventilazione e durante cotture prolungate. Romadailynews.it - Allarme fornelli a gas: il pericolo biossido d’azoto Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Secondo uno studio dell’Università Jaume I, Spagna, in Italia sono 12.706 le morti premature causate daldi azoto (NO2) emesso daia gas, molto più che in qualsiasi altro paese europeo. Le vite in Italia si accorciano, in media, di poco meno di un anno. I ricercatori spagnoli hanno scoperto che, le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità vengono regolarmente violate nelle case di 14 paesi europei quando l’inquinamento di fondo si combina con i fumi delle cucine a gas durante il normale uso giornaliero. Gli Stati più colpiti sono Italia, Polonia, Romania, Francia e Regno Unito, dove le famiglie cucinano di più con il gas e l’inquinamento è più grave nelle case con scarsa ventilazione e durante cotture prolungate.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “uccidono 40mila persone all’anno in Europa”,in Italia;(VIDEO); La sorprendente scoperta sui: "Ecco gli effetti sulla salute"; Il pericolo si nasconde in casa,. Lo studio: "Emettonotossici"; «Iuccidono 40mila persone all'anno in Europa, ma i morti sono di più. In Italia li usano il 60; «Iuccidono 40mila persone all'anno in Europa, ma i morti sono di più. In Italia li usano il 60; Leggi >>>

Il pericolo si nasconde in casa, allarme fornelli a gas. Lo studio: "Emettono gas tossici"

(msn.com)

Lo denuncia dell'Associazione medici per l'ambiente: "Gli Stati più colpiti sono Italia, Polonia, Romania, Francia e Regno Unito" ...

«I fornelli a gas uccidono 40mila persone all'anno in Europa, ma i morti sono di più. In Italia li usano il 60%»: l'allarme degli studiosi

(msn.com)

C'è un killer silenzioso nelle nostre case: il gas. I fornelli della cucina uccidono 40mila europei ogni anno, riversando nei loro polmoni ...

In Italia i fornelli a gas stanno accorciando la vita delle persone

(informazione.it)

Un recente studio intitolato “Assessment of the health impacts and costs associated with indoor nitrogen dioxide exposure related to gas cooking in the European Union and the United Kingdom”, condotto ...

A quanto pare, le cucine a gas ci stanno uccidendo più di quanto non crediamo

(informazione.it)

Allarme fornelli a gas: “Accorciano la vita degli italiani” Lo denuncia l'Isde. Gli Stati più colpiti sono Italia, Polonia, Romania, Francia e Regno Unito L'inquinamento causato dai… Leggi ...