Al via MedDeviceLab, piattaforma per startup e imprese sanità (Di martedì 29 ottobre 2024) Una piattaforma per supportare start-up e piccole e medie imprese e potenziare così lo sviluppo di tecnologie mediche avanzate, semplificare i processi di certificazione e accelerare l'accesso dei pazienti a dispositivi all'avanguardia. A questo punta MedDeviceLab, un consorzio realizzato in collaborazione con Sapienza Università di Roma e Confindustria Dispositivi Medici, lanciato da Fondazione Rome Technopole e sostenuto da fondi Pnrr. La nuova piattaforma, sottolinea una nota, "favorirà la progettazione e la validazione dei dispositivi medici, offrendo alle aziende strumenti concreti per semplificare le procedure, stimolare investimenti e portare sul mercato soluzioni tecnologiche all'avanguardia".

Al via MedDeviceLab, piattaforma per startup e imprese sanità

Una piattaforma per supportare start-up e piccole e medie imprese e potenziare così lo sviluppo di tecnologie mediche avanzate, semplificare i processi di certificazione e accelerare l'accesso dei paz ...

