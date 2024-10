Adolescenti e violenza: l’esperta avverte: “Incapaci di gestire le emozioni con le parole. Educazione all’affettività non sia solo teoria” (Di martedì 29 ottobre 2024) La tragica vicenda di Aurora, la tredicenne morta dopo essere precipitata dal terrazzo, riporta l'attenzione sulla difficoltà di molti Adolescenti nel gestire le proprie emozioni. L'articolo Adolescenti e violenza: l’esperta avverte: “Incapaci di gestire le emozioni con le parole. Educazione all’affettività non sia solo teoria” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La tragica vicenda di Aurora, la tredicenne morta dopo essere precipitata dal terrazzo, riporta l'attenzione sulla difficoltà di moltinelle proprie. L'articolo: “dilecon lenon sia” .

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, disturbi mentali e. Mencacci: «Non chiamiamolo disagio»; Allarme ‘baby gang’, ma il pedagogista: “Distinguere tra criminalità e vandalismo”; L’acido butirrico chiave per combattere l’obesità infantile; Leggi >>>

Il 56% degli adolescenti considera la gelosia un’espressione di amore: la ricerca di Fondazione Libellula

(27esimaora.corriere.it)

Lo evidenzia la ricerca di Fondazione Libellula, realizzata per comprendere come gli adolescenti dai 14 ai 19 anni vivono la violenza di genere in Italia. Al sondaggio hanno partecipato 1592 persone n ...

Salento, abusi su una 12enne. La difesa: «Non c'è stata violenza»

(quotidianodipuglia.it)

Parte da qui il racconto che i tre adolescenti indagati con l’accusa di violenza sessuale avrebbero fornito ai loro legali difensori, in attesa di essere ascoltati dal procuratore capo del ...

Oms: dare priorità alla salute degli adolescenti. La strategia globale e le linee guida da seguire

(quotidianosanita.it)

Circa 3000 adolescenti muoiono ogni giorno ... devono affrontare maggiori rischi di violenza (compreso l'omicidio) e incidenti stradali e possono sperimentare devastanti problemi di salute ...

Tragedia a Napoli: un ragazzo di 15 anni ucciso in una sparatoria

(notizie.it)

La scorsa notte, Napoli è stata teatro di una tragica sparatoria che ha portato alla morte di un ragazzo di soli 15 anni. L’incidente è avvenuto in Corso Umberto I, precisamente all’altezza del civico ...