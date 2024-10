50 Cent dice no a Trump, rifiutato compenso da 3 milioni di dollari (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il rapper 50 Cent ha rifiutato un compenso di tre milioni di dollari per esibirsi al comizio di Donald Trump a New York lo scorso fine settimana. Lo ha detto lo stesso cantante, spiegando di ''avere paura della politica'' perché ''quando ti lasci coinvolgere c'è sempre qualcuno che ce l'ha con te''. Il Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il rapper 50haundi trediper esibirsi al comizio di Donalda New York lo scorso fine settimana. Lo ha detto lo stesso cantante, spiegando di ''avere paura della politica'' perché ''quando ti lasci coinvolgere c'è sempre qualcuno che ce l'ha con te''. Il

Trump ha chiesto a 50 Cent di cantare al Madison Square Garden, offrendogli 3 milioni di dollari. Il rapper: «Mi tengo fuori dalla politica».

