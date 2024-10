Ilgiornaleditalia.it - Zombie quotidiani, mentre la società non li vuole vedere: "Perché l'hai fatto?". "Non so perché l'ho fatto". Ottimo, avanti il prossimo

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Solo nelle ultime 24 ore uno di 19 anni cancella a forbiciate in faccia una coetanea, un altro di appena 15 anni fortemente sospettato di avere buttato dalla finestra una di 13. La logica non c'è, è sempre la stessa: "Non so che farci, avevo il disagio". E tutto si accetta. La domanda è sempr