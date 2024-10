Newsagent.it - Venezia, Chiara Edith Tarenzi vince la settima edizione del Premio “Pier Luigi Gaiatto”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Èla vincitrice delladel” –istituito in memoria del giovane musicologo prematuramente scomparso dalla Fondazione Ugo e Olga Levi – in collaborazione con Gabriella, Angelo e Davidee il Centro Studi e Ricerche “Giovanni Tebaldini” di Ascoli Piceno – destinato a ricerche originali e inedite sulla musica sacra e sulla musica nella religione cristiana. Per l’2024 la Commissione giudicatrice, formata da Marco Bizzarini (Università di Napoli), Franco Colussi (Società Filologica Friulana), Roberto Calabretto (Università di Udine- Fondazione Ugo e Olga Levi), Giulia Gabrielli (Università di Bolzano) e Massimo Privitera (Università di Palermo), ha espresso piena soddisfazione per la qualità dei lavori presentati.