Tpi.it - Vacanze autunnali e invernali sull’Alpe di Siusi: soggiorno a Compaccio

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’Alpe di, situata nel cuore del territorio dolomitico, è la meta ideale per chi desidera trascorreretra natura, sport e relax., una piccola località incastonata in questo altipiano, rappresenta il punto di partenza perfetto per esplorare il territorio. Quindi, se state valutando l’idea di una vacanza più o meno lunga in questa zona, potreste considerare la possibilità di soggiornare in questo nuovo 5 stelle a, più precisamente proprio a. La struttura in questione è il Seiser Alm Urthaler, magnifico hotel 5 stelle nei pressi del comprensorio sciistico dell’Alpe di