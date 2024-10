Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Daniele Paudice costretto a confermare la rottura con Gaia Gigli: il triste annuncio

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha rotto il silenzio sulla recentecon, condividendo con i suoi follower la sua versione dei fatti. L’ex tronista diha spiegato che la relazione era già in crisi, ma non si aspettava checonfermasse la fine del rapporto sui social subito dopo un litigio. “Era da un po’ che le cose non andavano bene,” ha confessato, aggiungendo di aver sempre avuto grande stima per, anche se la loro incompatibilità ha reso difficile la convivenza.ha concluso il suo video ringraziando i fan per il sostegno e annunciando la sua intenzione di concentrarsi su nuovi progetti personali. Scopriamo nel dettaglio le sue parole e i suoi progetti.news:svela perchè è stato lasciato daha raccontato che la relazione consi trovava in crisi già da tempo.