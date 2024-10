UFFICIALE, esonero dopo la sconfitta: salta la panchina (Di lunedì 28 ottobre 2024) I risultati negativi hanno pesato parecchio sulla valutazione della società che ha ufficialmente esonerato i proprio allenatore. La nota del club Nell’economia della carriera di un allenatore restano fondamentali i risultati, vero ago della bilancia nelle valutazioni effettuate dai club quando è tempo di prendere decisioni di un certo tipo. UFFICIALE esonero dopo la sconfitta (LaPresse) – Calciomercato.ItLo ha riscoperto sulla propria pelle anche Francesco Baldini, che proprio questa mattina ha incassato l’esonero UFFICIALE da parte del Lecco dopo il ko di ieri contro la Feralpi Salò. 2-1 il punteggio in trasferta con il gol di Pietrelli decisivo a 10 minuti dalla fine che non solo inchioda il Lecco all’undicesimo posto, ma fa anche salire lo score di sconfitte a ben 4 nelle ultime 5 uscite di Serie C. Calciomercato.it - UFFICIALE, esonero dopo la sconfitta: salta la panchina Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) I risultati negativi hanno pesato parecchio sulla valutazione della società che ha ufficialmente esonerato i proprio allenatore. La nota del club Nell’economia della carriera di un allenatore restano fondamentali i risultati, vero ago della bilancia nelle valutazioni effettuate dai club quando è tempo di prendere decisioni di un certo tipo.la(LaPresse) – Calciomercato.ItLo ha riscoperto sulla propria pelle anche Francesco Baldini, che proprio questa mattina ha incassato l’da parte del Leccoil ko di ieri contro la Feralpi Salò. 2-1 il punteggio in trasferta con il gol di Pietrelli decisivo a 10 minuti dalla fine che non solo inchioda il Lecco all’undicesimo posto, ma fa anche salire lo score di sconfitte a ben 4 nelle ultime 5 uscite di Serie C.

