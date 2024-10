Secoloditalia.it - Tumori, Schillaci: “Dieci milioni di euro l’anno per la prevenzione. La lotta al cancro è una priorità del governo”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Laalè stata da subito unadele del ministero della Salute”. Queste le parole del Ministro della salute , Orazio, durante il suo intervento oggi al Qurinale per l’evento “I giorni della ricerca” di Airc. Il titolare del dicastero ha poi specificato: “Uno dei primi provvedimenti adottati, appena insediati, è stato il Piano oncologico nazionale 2023-2027 che pone, in particolare, attenzione sulla centralità del malato”, ma anche, “sulla riduzione delle disuguaglianze nell’accesso alle cure e su una maggiore integrazione tra, diagnosi precoce e presa in carico”.