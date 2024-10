Secoloditalia.it - Truppe nordcoreane con Putin, il Pentagono lancia l’allarme: “10.000 soldati nella Russia orientale”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Crediamo che la Corea del Nord abbia inviato in totale circa 10milaper addestrarsi”. L’attestazione rilasciata dalla portavoce delSabrina Singh ai giornalisti può rappresentare un campanello d’allarme per l’Ucraina ma anche per il resto degli stati occidentali. Inizialmente l’organizzazione governativa americana parlava dell’invio di circa 3.000dell’esercito di Kim Jong-un. Ma, dopo la scoperta, i funzionari sono stati costretti a rettificare la notizia aggiungendo gli ultimi particolari. Da svariate settimane circolano le notizie sulla presenza e il plausibile impiego dellesul fronte eurasiatico. Leaiuteranno militarmente il fronte russo Le parole di Sabrina Singh riguardano un probabile “incremento delle forze russe vicino all’Ucraina nelle prossime settimane”.