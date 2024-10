Quotidiano.net - Trump esalta il Madison Square Garden: “Farò tornare il sogno americano”. Una marea rossa invade New York

(Di lunedì 28 ottobre 2024) New York, 8 ottobre 2024 - "Il re di New York è tornato per riprendersi quello che ha costruito", è l'elogio fatto dal figlio a Donald Trump durante il suo comizio elettorale-show nella mecca newyorchese del Madison Square Garden. Una serata che ha visto il tycoon scatenato per riprendersi la sua città, che in passato lo ha tradito con incriminazioni e condanne. Perché la Grande Mela è una roccaforte democratica, ma è anche casa sua e Trump vuole convertirla ai repubblicani "Dicono che è impossibile, ma io non ci credo".