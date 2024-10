Quotidiano.net - Timothée Chalamet si presenta a un contest di suoi sosia: sorpresa per i fan

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 –si èto a undidi. La star ha scatenato l’entusiasmo dei fanndosi all’evento organizzato al Washington Square Park di New York e posando per foto e video con idoppelganger. Secondo quanto riportato da Variety,si èto in incognito, indossando una mascherina e un cappello da baseball, per poi rivelarsi facendo sobbalzare dueche si stavano scattando delle foto e scatenando l’ilarità nella folla. Ai partecipanti delnon veniva solo richiesto di somigliare fisicamente a, ma anche di dimostrare di conoscere il francese, di parlare dei propri piani per migliorare il mondo e di spiegare quali fossero le loro intenzioni con Kylie Jenner, che da qualche mese fa coppia con l’attore.