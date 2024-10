Bergamonews.it - Terzi di Sant’Agata: “Dall’Unione Europea pieno sostegno all’Ucraina”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma. Il senatore bergamasco di Fratelli d’Italia, Giuliodi, già Ministro degli Esteri, presidente della commissione Politiche Ue di Palazzo Madama in occasione della sessione plenaria COSAC in corso a Budapest afferma: “Il Consiglio europeo lo scorso 17 ottobre ha nuovamente ribadito il suoincrollabileper tutto il tempo necessario affinché una pace giusta sia raggiunta. L’UE è pienamente con l’Ucraina, nazione che soffre un’aggressione criminale da parte della Russia da più di 32 mesi. Attraverso l’utilizzo dei proventi dai beni congelati russi; o le sanzioni imposte alla Russia e, se necessario, a Paesiper contrastarne l’elusione; ma anche nel realizzare già ora un piano preciso per la ricostruzione dell’Ucraina: queste sono le misure dell’UE, sviluppate giorno per giorno assieme a Kiev”.