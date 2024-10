Lanotiziagiornale.it - Tassa sugli extraprofitti delle banche, la maggioranza non si prende la responsabilità di affossarla: se ne riparla a gennaio

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La battaglia non è finita. Anzi, verrà riproposta a. La proposta di legge che punta a istituire unaviene rinviata a dopo la manovra. Latempo, ma i 5 Stelle non si arrendono. A presentare la proposta è stato il capogruppo pentastellato alla Camera, Francesco Silvestri, che promette di riportare in Aula il testo a, se neIeri si è tenuta a Montecitorio la discussione generale, senza però una presa di posizione netta del governo. Forza Italia resta contraria, mentre gli altri partiti di– pur non aprendo in alcun modo – per il momento sembrano più tiepidi. Quantomeno per nonrsi ladi affossare una misura che lo scorso anno in qualche modo hanno sostenuto.