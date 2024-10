Sorpresi con il bagagliaio dell'auto pieno di merce rubata, per tutti e quattro scatta l'arresto (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nell'auto avrebbero avuto merce rubata per un valore di circa 1000 euro e quando i carabinieri di San Pietro in Cariano, nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre, li hanno Sorpresi nel parcheggio del supermercato Prix, per loro sono scattate le manette: si tratta di quattro cittadini romeni di età Veronasera.it - Sorpresi con il bagagliaio dell'auto pieno di merce rubata, per tutti e quattro scatta l'arresto Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nell'avrebbero avutoper un valore di circa 1000 euro e quando i carabinieri di San Pietro in Cariano, nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre, li hannonel parcheggio del supermercato Prix, per loro sonote le manette: si tratta dicittadini romeni di età

Sorpresi con il bagagliaio dell'auto pieno di merce rubata, per tutti e quattro scatta l'arresto

