Rossini trascina la Galli. Arriva il poker di vittorie

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Una magnificaha vinto nettamente a Salerno con 27 punti di vantaggio (69-96). Le valdarnesi hanno mostrato un basket eccezionale, centrando undie dominando la partita. La bella vittoria, temuta all’inizio per la aggressività e bravura delle atlete di coach Gennaro Di Lorenzo (specialiste nei tiri da tre punti, specie con la Oliveira), ha consentito alle sangiovannesi di restare solitarie al comando della classifica a punteggio pieno. Va sottolineato che i nuovi metodi di Garcia sono stati applicati in difesa e nei tiri da tre punti, pur senza strafare. A Salerno difesa ermetica locale, ma rimbalzi catturati, contropiedi a buon fine. Lo spostamento in zona difensiva della fortissima ala-guardia Flavia De Cassan, ha permesso una partenza senza handicap, e maggiore precisione nel tiro a canestro, come pure negli assist.