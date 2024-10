Roma Vegan City (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dal 1 al 3 novembre arriva nella Capitale il primo Roma Vegan City. Nel cuore di Testaccio alla Città dell'Altra Economia si terrà l'evento interamente dedicato alla cultura e alla filosofia Vegan. Il festival si apre il 1 novembre, in concomitanza con il World Vegan Day, giornata internazionale Romatoday.it - Roma Vegan City Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dal 1 al 3 novembre arriva nella Capitale il primo. Nel cuore di Testaccio alla Città dell'Altra Economia si terrà l'evento interamente dedicato alla cultura e alla filosofia. Il festival si apre il 1 novembre, in concomitanza con il WorldDay, giornata internazionale

Roma Vegan City

Facebook WhatsApp Twitter Il 1° novembre segna il World Vegan Day, una ricorrenza annuale istituita nel 1994 dall’attivista Louise Wallis per celebrare il cinquantennale della Vegan Society. In questa occasione, sei ristoranti di Roma e Milano ... (Gaeta.it)

Dal 1° al 3 novembre 2024, alla Città dell'Altra Economia, la prima edizione di Roma Vegan City, evento dedicato alla cultura cruelty-free. (ecoincitta.it)