Ilnapolista.it - Roma, Juric rimane in panchina almeno fino al Torino, «poi dipenderà dai risultati» (Sky Sport)

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Secondo quanto riporta Sky, Ivanl’allenatore dallaci sarà lui sullagiallorossa. Oggi è a Trigoria, centroivo della, a dirigere l’allenamento in vista della sfida infrasettimanale contro i Granate. Dalla società non arrivano smentite. Quindi si va avanti conal. Leggi anche: A Firenze scontro durissimo trae Mancini, si parla anche di scontro fisico (Cor) Tuttavia il rapporto tra squadra e allenatore, stando alle indiscrezioni diffuse dal Corriere dello, è ormai incrinato. Il destino dell’allenatore sembra segnato. Si va avanti con #. Non è previsto esonero post Fiorentina. Giovedì sarà incontro il Toro. Poidai. @Sky— Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 28, 2024verso l’esonero.