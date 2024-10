Ritorna "Zucca solidale", l'evento a sostegno della Mensa dei poveri (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ritorna anche quest'anno l'evento "Zucca solidale" promosso dall'artista Dorotea Virtuoso e avrà luogo in Piazzetta Trieste e Trento, Avellino, il giorno 31 ottobre alle ore 11.00. Nel corso della manifestazione chiunque potrà donare delle zucche che saranno poi devolute alla Mensa dei poveri Don Avellinotoday.it - Ritorna "Zucca solidale", l'evento a sostegno della Mensa dei poveri Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)anche quest'anno l'" promosso dall'artista Dorotea Virtuoso e avrà luogo in Piazzetta Trieste e Trento, Avellino, il giorno 31 ottobre alle ore 11.00. Nel corsomanifestazione chiunque potrà donare delle zucche che saranno poi devolute alladeiDon

