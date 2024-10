Procura di Napoli: indagini sul crollo in Scampia che ha portato alla morte di tre persone (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tragico crollo avvenuto il 22 luglio scorso nella vela celeste di Scampia ha scosso profondamente la comunità partenopea. L’incidente ha provocato la morte di tre persone e causato ferite a dodici, tra cui sette bambini. Le autorità stanno lavorando intensamente per chiarire le cause di questo drammatico evento, e la Procura di Napoli ha deciso di allargare la propria squadra di consulenti. La situazione ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli edifici e sulla responsabilità delle istituzioni locali. Le indagini della Procura di Napoli Ormai da alcuni mesi, gli inquirenti della Procura di Napoli si stanno dedicando all’analisi approfondita del crollo che ha colpito la vela celeste, un edificio simbolo della zona di Scampia. Quest’area è già tristemente nota per le problematiche sociali e abitative legate all’edilizia popolare. Gaeta.it - Procura di Napoli: indagini sul crollo in Scampia che ha portato alla morte di tre persone Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tragicoavvenuto il 22 luglio scorso nella vela celeste diha scosso profondamente la comunità partenopea. L’incidente ha provocato ladi tree causato ferite a dodici, tra cui sette bambini. Le autorità stanno lavorando intensamente per chiarire le cause di questo drammatico evento, e ladiha deciso dirgare la propria squadra di consulenti. La situazione ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli edifici e sulla responsabilità delle istituzioni locali. LedelladiOrmai da alcuni mesi, gli inquirenti delladisi stanno dedicando all’analisi approfondita delche ha colpito la vela celeste, un edificio simbolo della zona di. Quest’area è già tristemente nota per le problematiche sociali e abitative legate all’edilizia popolare.

Procura di Napoli: indagini sul crollo in Scampia che ha portato alla morte di tre persone

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tempo di lettura: < 1 minutoLa tragedia del crollo di Scampia, avvenuto nello scorso mese di luglio, raccontata in una pièce teatrale. Lo spettacolo “Earthquakes/Terremoti”, che sarà portato in scena giovedì 3 ottobre alle ore 20,30 al Teatro ... (Anteprima24.it)

Ha spiegato i motivi per i quali non si è proceduto allo sgombero della Vela Celeste. Per quale ragione in otto anni, nessuno ha dato esecuzione a un provvedimento definito urgente, di fronte... (Ilmattino.it)

La tragedia di Saviano si è consumata nella notte tra il 21 e il 22 settembre, quando un'esplosione, causata da una fuga di gas, ha distrutto una palazzina di due piani in via Tappia. La Procura di ... (41esimoparallelo.it)

La Procura di Nola ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo plurimo, con le indagini affidate ai carabinieri del Gruppo ... macerie resta ricoverato all’ospedale “Santobono” di Napoli nel reparto ... (ilgiornalelocale.it)

che dovrà arrivare dalla Procura di Nola, titolare delle indagini sull'esplosione e sul conseguente crollo della palazzina. Il papà è stato estubato: ha perso la moglie, due figli e la mamma ... (fanpage.it)