Predappio ricorda il Duce. Saluti romani nella cripta. In strada solo il silenzio (Di lunedì 28 ottobre 2024) Predappio (Forlì-Cesena) Il 102° anniversario della marcia su Roma, avvenuta il 28 ottobre 1922, è stato celebrato ieri a Predappio da 600 persone con un corteo, conclusosi davanti al cimitero intorno alle 11 con un minuto di silenzio, mentre all’interno della cripta Mussolini, in forma privata, il triplice rito del ‘presente’ ovvero l’invocazione al Duce, è stato più volte ripetuto (anzi, gridato) e sarebbero seguiti i Saluti romani col braccio teso, come hanno riferito diversi testimoni all’uscita. L’attenzione al tema dei Saluti romani è cresciuta molto nell’ultimo periodo a seguito delle recenti sentenze, molto discusse anche al livello popolare. Ilrestodelcarlino.it - Predappio ricorda il Duce. Saluti romani nella cripta. In strada solo il silenzio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)(Forlì-Cesena) Il 102° anniversario della marcia su Roma, avvenuta il 28 ottobre 1922, è stato celebrato ieri ada 600 persone con un corteo, conclusosi davanti al cimitero intorno alle 11 con un minuto di, mentre all’interno dellaMussolini, in forma privata, il triplice rito del ‘presente’ ovvero l’invocazione al, è stato più volte ripetuto (anzi, gridato) e sarebbero seguiti icol braccio teso, come hanno riferito diversi testimoni all’uscita. L’attenzione al tema deiè cresciuta molto nell’ultimo periodo a seguito delle recenti sentenze, molto discusse anche al livello popolare.

