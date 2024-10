Più mercato o più welfare? L’Uruguay sceglierà al ballottaggio il suo futuro. La sinistra spinta da Mujica ci prova: vittoria al 1° turno sfiorata (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono Yamandú Orsi (Frente Amplio) e Álvaro Delgado (Partido Nacional) i due candidati che si fronteggeranno al ballottaggio delle elezioni presidenziali delL’Uruguay, domenica 24 novembre. Non è stata raggiunta la quota necessaria, pari a oltre il 50% dei voti validi, per definire il vincitore al primo turno: i candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei consensi tornano a sfidarsi alle urne dove vincerà chi avrà la maggioranza semplice. Il successo di Orsi significherebbe il ritorno della sinistra che ha governato il Paese per 15 anni sotto la presidenza di Tabaré Vázquez e José “Pepe” Mujica, mentre quello di Delgado marcherebbe la continuità del partito di centrodestra, oggi presieduto da Luis Lacalle Pou, figlio di Luis Alberto Lacalle Herrera, storico leader dei “bianchi”, come sono chiamati i militanti del Partido Nacional. Ilfattoquotidiano.it - Più mercato o più welfare? L’Uruguay sceglierà al ballottaggio il suo futuro. La sinistra spinta da Mujica ci prova: vittoria al 1° turno sfiorata Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono Yamandú Orsi (Frente Amplio) e Álvaro Delgado (Partido Nacional) i due candidati che si fronteggeranno aldelle elezioni presidenziali del, domenica 24 novembre. Non è stata raggiunta la quota necessaria, pari a oltre il 50% dei voti validi, per definire il vincitore al primo: i candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei consensi tornano a sfidarsi alle urne dove vincerà chi avrà la maggioranza semplice. Il successo di Orsi significherebbe il ritorno dellache ha governato il Paese per 15 anni sotto la presidenza di Tabaré Vázquez e José “Pepe”, mentre quello di Delgado marcherebbe la continuità del partito di centrodestra, oggi presieduto da Luis Lacalle Pou, figlio di Luis Alberto Lacalle Herrera, storico leader dei “bianchi”, come sono chiamati i militanti del Partido Nacional.

