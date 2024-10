Tpi.it - Piacenza, la sorella della 13enne morta precipitando dal tetto: “Non si è suicidata, è stato il suo ex a buttarla giù”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Aurora non si è, l’ha uccisa il suo ex”. Ne è certa Viktoria, 22 anni,che lo scorso 25 ottobre èdopo essere precipitata dalal settimo piano del condominio in cui viveva nel centro di. Il suo ex fidanzatino, 15 anni, è ora indagato a piede libero dalla Procura per i minorenni di Bologna per omicidio volontario. “Non starò mai in silenzio”, scrive Viktoria sui social invocando l’arresto del ragazzo (“Buttatelo nell’ultimo buco e gettate la chiave”). La giovane si è fatta un’idea molto precisa di quel che è accaduto ad Aurora: lui “l’ha picchiata, trascinata fino al settimo piano e buttata giù. Dopo di che è andato al bar di sotto, si è lavato le mani e ha chiamato il 118, dicendo che si era”.