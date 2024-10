PENNY apre un nuovo store ad Azzate (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il 460° spazio PENNY Italia conferma la crescita anche in Lombardia Cernusco sul Naviglio – 28 ottobre 2024 - apre le porte al pubblico martedì 29 ottobre, il nuovo punto vendita PENNY di Azzate (VA), precisamente in via Renato Colli, 34. È la terza apertura dell’anno nella provincia di Varese, che raggiunge così 12 punti Sbircialanotizia.it - PENNY apre un nuovo store ad Azzate Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il 460° spazioItalia conferma la crescita anche in Lombardia Cernusco sul Naviglio – 28 ottobre 2024 -le porte al pubblico martedì 29 ottobre, ilpunto venditadi(VA), precisamente in via Renato Colli, 34. È la terza apertura dell’anno nella provincia di Varese, che raggiunge così 12 punti

