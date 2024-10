News.robadadonne.it - Pechino Express 2025: chi sono i concorrenti, quando e come vederlo in tv

Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tutto pronto per la nuova edizione di, il reality che vede 9 coppie impegnate in un viaggio avventuroso tra Paesi diversi contendersi la vittoria finale; dopo il trionfo dei I pasticceri, Damiano e Massimiliano Carrara, lo scorso anno, l’appuntamento numero 12 con il programma prodotto da Banijay quest’anno farà affrontare aiun viaggio “fino al tetto del mondo”,annunciato dal titolo. Partenza dal Pacifico, dalle Filippine, per poi proseguire attraverso il nord della Thailandia fino al Nepal, Paese che imporrà alle coppie partecipanti dei limiti, avendo delle regole molto serrate: ad esempio, per quanto riguarda l’abbigliamento niente petto scoperto per gli uomini, spalle e ginocchia coperte per le donne; nessuna condivisione del cibo, considerata impura, ma neanche il suo spreco.