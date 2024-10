Cityrumors.it - Pallone d’oro: arriva la clamorosa decisione del Real Madrid

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Questa sera a Parigi ci sarà la consegna del prestigiosoper la stagione 2024 al miglior giocatore di calcio del panorama europeo È tutto pronto al Theatre du Chatelet di Parigi per la cerimonia che stasera assegnerà il prestigioso trofeo assegnato dalla giuria di France Football. Per la prima volta da 22 anni a questa parte nella lista dei 30 possibili vincitori, non saranno presenti ne Lionel Messi ne Cristiano Ronaldo. Non c sarà neanche un neanche un italiano, ma ci sono diversi giocatori che militano in Serie A. In lizza però troviamo Donnarumma per il Premio Yashin come miglior portiere, mentre Gasperini e Ancelotti lo sono per quello riservato al miglior allenatore.protesta del– Cityrumors.