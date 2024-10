Lettera43.it - Pallone d’Oro a Rodri? Il Real Madrid non sarà a Parigi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Incredibile colpo di scena in vista del2024. Come riporta Marca, l’intera delegazione delha deciso di non presenziare alla cerimonia in programma lunedì 28 ottobre alle 20.45 al Teatre di Chatelet di. Motivo? Vinicius Jr., strafavorito per il trionfo, sarebbe stato battuto da, centrocampista e faro del Manchester City di Pep Guardiola nonché campione d’Europa con la Spagna. Fra i Blancos l’hanno presa male, anzi malissimo. Il patron Florentino Perez ha infatti ordinato che l’aereo, in partenza alle 15 per la Francia, restasse a terra. Con esso, anche il presidente in persona e le 50 persone che dovevano accompagnare il fenomeno brasiliano, tra cui Arda Güler candidato al Kopa e Andrij Lunin in lizza per lo Yashin. Al pari di Carlo Ancelotti, battuto da Luis de la Fuente fra gli allenatori.