Pallone d’Oro 2024 | Lautaro Martinez al settimo posto in classifica

(Di lunedì 28 ottobre 2024), come già anticipato dallanon ufficiale diffusa nel pomeriggio, chiude alnelladel. L’argentino dell’Inter, dato qualche settimana fa persino come secondo-terzo favorito nelle quote per la vittoria dell’ambitissimo riconoscimento, si ferma invece in settima posizione, comunque decisamente ragguardevole dopo aver vinto Serie A e Copa America, lontano dal podio ma comunque ampiamente in top-10. Al quintoc’è Haaland, al sesto Mbappé in un terzetto di attaccanti di assoluto livello a ridosso della top-5. Così durante la consegna, da parte sua, del premio Yashin al miglior portiere, che è il connazionale Dibu: “In questo periodo ho conseguito obiettivi importanti con Argentina e Inter, è un onore e una felicità, lavoriamo per vincere i trofei. E’ quello per il quale si lavora tutti i giorni.