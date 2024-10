Pallone d'oro 2024, la prima volta di Rodri (in stampelle). Lo spagnolo precede in classifica Vinicius Jr. e Bellingham (Di lunedì 28 ottobre 2024) La prima edizione del Pallone d’Oro che, dopo vent’anni, non vede la presenza dei “dominatori” Leo Messi e Cristiano Ronaldo, sancisce il trionfo di Rodrigo Hernández Cascante, meglio conosciuto come Rodri. Il 28enne centrocampista madrileno, colonna del Manchester City e della nazionale spagnola Europa.today.it - Pallone d'oro 2024, la prima volta di Rodri (in stampelle). Lo spagnolo precede in classifica Vinicius Jr. e Bellingham Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Laedizione deld’Oro che, dopo vent’anni, non vede la presenza dei “dominatori” Leo Messi e Cristiano Ronaldo, sancisce il trionfo digo Hernández Cascante, meglio conosciuto come. Il 28enne centrocampista madrileno, colonna del Manchester City e della nazionale spagnola

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lookman - storica presenza al Pallone d’Oro : la prima volta di un atalantino

(Ecodibergamo.it)

L’EVENTO. Nella serata di lunedì 28 ottobre il clou è il premio al giocatore con Vinicius in pole. Non era successo nemmeno a Ilicic, anche perché nel 2020 non fu assegnato.

Atalanta - un’altra prima volta : Lookman e Gasperini inseguono il pallone d’oro

(Sport.quotidiano.net)

Bergamo, 28 ottobre 2024 – Un’altra prima volta per l’Atalanta. In un’altra prestigiosa ribalta internazionale. Stasera la Dea avrà due suoi tesserati in lizza a Parigi per i rispettivi Palloni d’oro. Ademola Lookman è tra i 30 calciatori in lizza, ...

Pallone d'Oro 2024, quando si assegna? Orario, i favoriti e dove vedere la cerimonia in tv e streaming. Vinicius non si presenta, Lautaro 7°

(msn.com)

Mancano ormai poche ore alla cerimonia del Pallone d'Oro 2024 che assegnerà il premio al miglior giocatore dell'anno. Nella top 5 figura Lautaro Martinez dell'Inter ma ...

PALLONE D’ORO 2024

(sport.virgilio.it)

Rodri è sempre più vicino a mettere le mani sul Pallone d’Oro 2024. Il centrocampista del Manchester City sarà presto il terzo spagnolo ad alzare al cielo il riconoscimento, dopo la doppietta di ...

Rodri vince il Pallone d'Oro 2024: lo spagnolo ha la meglio su Vinicius «Sono un ragazzo normale». Lautaro settimo

(ilmessaggero.it)

Mancano ormai poche ore alla cerimonia del Pallone d'Oro 2024 che assegnerà il premio al miglior giocatore dell'anno. Nella top 5 figura Lautaro Martinez dell'Inter ma i ...

Pallone d'Oro 2024, urlato il nome di Vinicius alla consegna. Lui: "Lo farò 10 volte tanto, non sono pronti"

(calciomercato.com)

Momenti surreali negli istanti della premiazione di Rodri come Pallone d`Oro Maschile 2024. Negli istanti di silenzio intercorsi tra il momento in cui Didier Drogba,.