Oggi, a partire dalle 18:45, si conoscerà chi è il vincitore del Pallone d'Oro 2024. Cerimonia trasmessa in diretta tv, in streaming e in chiaro per l'occasione su Dazn.

Pallone d’Oro 2024, dove vedere la premiazione in tv e streaming: orario, canale e candidati favoriti

Manca sempre meno alla cerimonia del Pallone d’Oro 2024: ecco data, canale, orario, diretta tv e streaming e tutte le informazioni per seguirla. La location è sempre lo splendido Théâtre du Châtelet di Parigi, che per una serata avrà tutti gli ... (Sportface.it)

Lunedì 28 ottobre è tempo di Pallone d'Oro 2024. Il premio verrà consegnato a Parigi, in una cerimonia al Théâtre du Châtelet: 30 candidati, un solo vincitore (probabilmente Vinicius) con diretta esclusiva - ma gratuita - di DAZN sia per quanto ... (Fanpage.it)

