E' diventata definitiva la condanna di Andrea Pradissitto per l'Omicidio di Massimiliano Moro ma con un ulteriore sconto di pena avendo il 34enne, all'epoca appartenente al clan Ciarelli, rinunciato ad impugnare la sentenza di primo grado.Pradissitto, chiamato a rispondere di Omicidio

Omicidio Moro, sentenza definitiva con lo sconto per il pentito Pradissitto

