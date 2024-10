Gaeta.it - Omicidio a Cremona: Paolo Gamba ucciso a coltellate dal coinquilino Marco Viti

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico episodio ha scosso la tranquillità dinel pomeriggio odierno, quando, un uomo di 44 anni, è stato trovato morto a causa di ferite da coltello. L’assassino,di 48 anni, è stato arrestato dalle forze dell’ordine, portando in luce una vicenda complessa che sta catturando l’attenzione della città. L’sembra essere legato a motivi di natura non chiaramente identificata, ma che potrebbe ricollegarsi all’ambiente della droga. La dinamica del crimine: un litigio culminato in tragedia Secondo le prime indagini condotte dalla polizia, l’è avvenuto durante una violenta discussione tra i due uomini, all’interno di un appartamento situato in via Patrioti, nel quartiere di Borgo Loreto.