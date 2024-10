Ilrestodelcarlino.it - "Nuovo caffè letterario, Mole da vivere sempre"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un, un libro e del buon cibo. Cosa desiderare di meglio? Forse poterli gustare in un luogo ‘speciale’. Ecco allora che la nuova avventura imprenditoriale chiamata ‘The’ prende il via sotto i migliori auspici. Anche perché il nome è una garanzia: Moroder. Marco Moroder, per la precisione, che alla guida dell’Ankon Benefit Company, società fondata insieme alla moglie Alessia Santoni, gestirà ilnel foyer ‘Orfeo Tamburi’ dellaVanvitelliana. Ieri il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Daniele Silvetti e degli assessori Manuela Caucci, Anna Maria Bertini, Daniele Berardinelli, Angelo Eliantonio e Antonella Andreoli. Chiariamolo subito: ‘The’ è inglese. Si è giocato sul doppio senso die ‘’, che significa ‘talpa’, animale abituato a rifugiarsi nella sua tana, intesa come ‘comfort zone’.