Superguidatv.it - “Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia”, intervista a Elena Sofia Ricci: “Il successo della prima stagione è stato inaspettato”

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo lo straordinariodi “Fiori sopra l’inferno”, da lunedì 28 ottobre arriva su Raiuno “– Idi“, tratta dal romanzo omonimo di Ilaria Tuti. Nei panni diritroveremo. In questa nuovasi troverà ad indagare sull’uccisionegiovane poliziotta Marta Trevisan., protagonista di “-Idi” Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva. In merito al suo personaggio, ha dichiarato: “è una donna corazzata, una donna che ha sviluppato un’armatura per difendersi e che la rende aggressiva, sgradevole, ruvida ma vera ma ci sono delle parti di sé che lei non vuole che vengano fuori. Si è spogliata con se stessa ma non con chi le sta accanto che non ha compreso la sua sofferenza”.