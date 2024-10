Gaeta.it - Napoli World: un festival di musica globale nel cuore di Napoli dal 28 al 30 novembre

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 28 al 302024, il centro storico disi trasformerà in un palcoscenico internazionale con la quarta edizione di, undedicato allamusic che metterà in mostra artisti provenienti da tutto il mondo. L’evento, organizzato da ItalianBeat sotto la guida di Fabio Scopino e Davide Mastropaolo e con la direzione artistica di Enzo Avitabile, ha ricevuto il Patrocinio morale dal Comune di, un segno dell’importanza culturale che la manifestazione riveste per la città. Un programma ricco di showcase internazionali Durante i tre giorni di, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a 16 showcase con artisti italiani e internazionali.