MotoGP ufficiale il ritorno di Iannone | sostituirà Di Giannantonio in Malesia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tramite un comunicato, il team VR46 ha annunciato che sarà Andreaa sostituire Fabio Diin occasione della gara di Sepang, la penultima della stagione di. Il classe 1998 deve infatti operarsi alla spalla e il suo posto inverrà preso dall’esperto, che proprio a Sepang – 5 anni, il 3 novembre 2019 per la precisione – risultò positivo ad un controllo antidoping e fu squalificato. Forte dei buoni risultati in Superbike con la Ducati Panigale del Team Pata Go Eleven (5 podi e una vittoria), il pilota azzurro avrà l’opportunità di tornare a disputare un weekend in. “Sarà una grande emozione guidare la moto campione del mondo. Non appena mi è stata offerta quest’opportunità mi sono sentito di coglierla – ha dichiarato– E’ un onore che abbiano pensato a me.