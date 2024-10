Ilfattoquotidiano.it - Morto Wolfgang Abel: con Marco Furlan aveva firmato gli omicidi di ‘Ludwig’. Era stato condannato a 27 anni

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ucciso con il ferro e con il fuoco.colpito sacerdoti, frati, prostitute, omosessuali, ragazzi che si divertivano in discoteca. Con la sigla Ludwigrivendicato i misfatti ed esternato ragionamenti della destra estrema, di impronta neonazista. All’ospedale di Negrar, dove era ricoverato da tre, dopo essere finito in coma a seguito di una caduta in casa, è65. A cavallo tra gliSettanta e Ottanta eraprotagonista assieme al veronese, di una serie agghiacciante die di stragi. Arrestati in provincia di Mantova nel 1984, erano stati condannati a 27di carcere. I funerali sono stati celebrati in gran segreto in una parrocchia della Valpolicella. La famiglia nonvoluto dare clamore alla notizia della morte, visto quanto clamoreno suscitato le sue azioni in vita.