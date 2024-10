Gaeta.it - Morte del cardinale Renato Raffaele Martino: una vita dedicata alla giustizia e alla pace

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il, figura di spicco della Chiesa cattolica e presidente emerito di importanti dicasteri vaticani, è venuto a mancare oggi a Roma dopo una lunga malattia. Nato a Salerno il 23 novembre 1932, la sua scomparsa segna la fine di un’era di impegno e dedizione per lae i diritti umani, temi che ha affrontato con passione e determinazione durante tutta la suasacerdotale e diplomatica. I primi passi nellasacerdotale e diplomaticaha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 20 giugno 1957, dopo aver conseguito una Laurea in Diritto Canonico. La sua carriera nella diplomazia vaticana è cominciata nel 1962, quando è entrato a far parte della Santa Sede. Le prime esperienze lo hanno visto attivo nelle Nunziature di diverse nazioni tra cui Nicaragua, Filippine, Libano, Canada e Brasile.