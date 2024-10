Maltempo, a Torino situazione verso la normalità: "Murazzi presto accessibili" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Cessata la pioggia nella giornata di domenica 27 ottobre, le condizioni meteorologiche hanno visto un progressivo e netto miglioramento che ha coinvolto anche i fiumi, in particolare il Po, il cui livello sta lentamente decrescendo.Il comune di Torino oggi fa sapere che da questa mattina Torinotoday.it - Maltempo, a Torino situazione verso la normalità: "Murazzi presto accessibili" Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Cessata la pioggia nella giornata di domenica 27 ottobre, le condizioni meteorologiche hanno visto un progressivo e netto miglioramento che ha coinvolto anche i fiumi, in particolare il Po, il cui livello sta lentamente decrescendo.Il comune dioggi fa sapere che da questa mattina

Maltempo, a Torino situazione verso la normalità: "Murazzi presto accessibili"

