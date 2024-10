Malore fulminante davanti allo stadio Helvia Recina, muore il super tifoso della Maceratese Stefano Tognetti (Di lunedì 28 ottobre 2024) MACERATA - La tifoseria della Maceratese in lutto per la morte di Stefano Tognetti, 59 anni, storico sostenitore dei biancorossi. Oggi pomeriggio, intorno alle 17.30, è stato stroncato da un Corriereadriatico.it - Malore fulminante davanti allo stadio Helvia Recina, muore il super tifoso della Maceratese Stefano Tognetti Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) MACERATA - La tifoseriain lutto per la morte di, 59 anni, storico sostenitore dei biancorossi. Oggi pomeriggio, intorno alle 17.30, è stato stroncato da un

