Lukaku si è smarrito, occhio a Simeone per San Siro (Repubblica)

(Di lunedì 28 ottobre 2024)si èper San) ScriveNapoli con Marco Azzi: Meglio era andata nella trasferta in Toscana con, che aveva avuto un ottimo impatto subentrando dalla panchina nella ripresa. Per questo il Cholito può diventare un’opzione concreta già per la super sfida di San. Ma la strada maestra a disposizione di Conte per ritrovare con più regolarità la strada del gol è il recupero ad alti livelli di, che si èin modo inatteso proprio dopo la sosta di campionato. Il bomber belga aveva di nuovo rinunciato alla convocazione della sua Nazionale proprio per allenarsi al meglio a Castel Volturno per due settimane. Invece alla ripresa è stato il peggiore a Empoli e contro il Lecce, fallendo due occasioni per sbloccarsi e venendo meno pure come uomo assist.