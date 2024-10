Oasport.it - LIVE Fognini-Bublik, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.58ha iniziato questo torneo dalle qualificazioni. Nel tabellone cadetto il ligure ha sconfitto prima l’ungherese Fabian Marozsan (6-3, 6-2) e poi il francese Arthur Cazaux (7-6, 4-6, 6-2) in 2 ore e 28di gioco. 17.55 Mancanoad una delle partite più attese di questo primo turno. Sul campo 1 del Master 1000 disi affronteranno due dei tennisti più imprevedibili del circuito. 17.52 Kecmanovic batte Baez con il punteggio di 6-4, 6-7, 7-5. Traentreranno in campo Fabioed Alexander. 17.04 Baez annulla 2 match point, vince il tie-break per 8 punti a 6 e forza la sfida con Kecmanovic al terzo set. 16.13 Kecmanovic conquista il primo set per 6 giochi a 4. Ricordiamo che al termine di quest’incontro scenderanno in campo Fabioed Alexander. 15.